Apple a répondu au ministère américain de la Justice qui a accusé la société de ne pas en faire assez pour déverrouiller l’iPhone du tueur de Pensacola. En effet, le FBI n’a réussi à accéder aux données de l’appareil qu’avec de l’aide d’une société tierce.

Hier, lors d’une conférence de presse du ministère de la Justice, le procureur général William Barr a déclaré que le FBI avait pu déverrouiller deux iPhones “sans l’aide d’Apple”. Barr a ensuite réitéré la position du ministère de la Justice selon laquelle la sécurité nationale “ne peut pas rester entre les mains des grandes entreprises”.

Au cours de l’enquête, après le meurtre de plusieurs soldats américains par le Saoudien Mohammed Saeed Alshamrani, Apple a fourni une assistance en envoyant toutes les données stockées dans iCloud, mais refusant de déchiffrer le cryptage de ses systèmes pour déverrouiller des iPhone protégés par mot de passe. C’est une position que l’entreprise a toujours adoptée au fil des ans, étant donné que la réalisation de ce type d’opération mettrait tous les iPhone sur le marché en danger.

Après la conférence de presse du ministère de la Justice, Apple a fourni des éclaircissements et des détails sur sa position sur cette enquête :

« L’attaque terroriste contre des membres des services militaires américains à la Pensacola Air Force Station en Floride a été un acte dévastateur et atroce. Apple a répondu aux premières demandes d’informations du FBI quelques heures après l’attaque du 6 décembre 2019 et a continué de soutenir les forces de l’ordre lors de leurs enquêtes. Nous avons fourni toutes les informations à notre disposition, y compris les sauvegardes iCloud, les informations de compte et les données transactionnelles pour plusieurs comptes, et depuis des mois, nous fournissons un support technique et d’enquête continu aux bureaux du FBI à Jacksonville, Pensacola et New York.

Sur ce dossier et sur des milliers d’autres, nous continuons de travailler 24h/24 et 7j/7 avec le FBI et d’autres enquêteurs qui assurent la sécurité des Américains et traduisent les criminels en justice. En tant que fière entreprise américaine, nous pensons qu’il est de notre responsabilité précise de soutenir le travail important de la police. Les fausses déclarations faites à propos de notre entreprise sont une excuse pour affaiblir le chiffrement et d’autres mesures de sécurité qui protègent des millions d’utilisateurs et notre sécurité nationale.

C’est parce que nous prenons notre responsabilité envers la sécurité nationale si au sérieux que nous ne croyons pas à la création d’une porte dérobée, une solution qui rendra tout appareil vulnérable aux attaquants qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients. Il n’y a pas de porte dérobée uniquement pour les bons, et le peuple américain n’a pas à choisir entre un chiffrement affaibli et des enquêtes efficaces.

Les clients comptent sur Apple pour protéger leurs informations et l’une de nos méthodes consiste à utiliser un chiffrement avancé sur les appareils et les serveurs. Nous vendons le même iPhone partout, nous ne stockons pas les codes d’accès des clients et nous n’avons pas la possibilité de déverrouiller les appareils protégés par un code d’accès. Dans les centres de données, nous mettons en œuvre des protections de sécurité matérielles et logicielles robustes pour protéger les informations et nous assurer qu’il n’y a pas de portes dérobées dans nos systèmes. Toutes ces pratiques s’appliquent également à nos opérations dans tous les pays du monde. »

Au final, le FBI a pu déchiffrer le cryptage des deux iPhone grâce à l’aide d’une société tierce, également parce qu’il s’agissait d’appareils assez datés (iPhone 5 et iPhone 7), plus faciles à “déverrouiller”.

Le différend entre Apple et le ministère de la Justice est donc susceptible de se répéter après l’affaire de San Bernardino, où la firme de Cupertino a finalement réussi à affirmer sa position.