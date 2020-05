Ross Young, PDG de DisplaySearch, a partagé des détails intéressants concernant les écrans des prochains iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Les quatre nouveaux iPhone auront des écrans OLED, mais l’analyste ébranle presque tous les détails connus à ce jour, y compris les retards.

Commençons par les nouvelles qui étaient dans l’air depuis un certain temps maintenant. La production est retardée d’environ six semaines, au moins pour l’iPhone 12. Cela pourrait pousser Apple à reporter le lancement des nouveaux appareils en octobre, comme suggéré précédemment. Ce retard était tout à fait souhaitable compte tenu de la situation dans le monde en raison de la pandémie du coronavirus.

iPhone 12 Pro Leak

The 6.1” iPhone 12 Pro is expected to use a Samsung Display flexible OLED with 2532 x 1170 resolution and 10-bits of color. The iPhone 12 is one of the first smartphone with 10-bits of color. See https://t.co/2dHeFVZckL for more.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 18, 2020