À l’approche du Pride Month 2020 au mois de juin, Apple a pensé à sortir de nouveaux cadrans pour Apple Watch. Comme chaque année, la firme californienne célèbre la défense des droits de la communauté LGBT.

Grâce à la bêta 5 de watchOS 6.2.5, nous pouvons immédiatement jeter un œil aux nouveaux cadrans qui sont en pratique les nouvelles personnalisations des modèles existants. Les nouvelles personnalisations adoptent une palette de couleurs plus proche de la teinte pastel et ajoutent une toute nouvelle option arc-en-ciel pour le spectre ombré. Une fois la sortie officielle de watchOS 6.2.5, vous pourrez obtenir ces variantes comme une simple mise à jour. Ces dernières viendront remplacer les actuelles. Pour le moment, il n’est pas possible de sélectionner l’une de ces variantes avec la dernière version bêta d’iOS 13.5 pour les développeurs. En revanche, Apple devrait probablement la corriger très bientôt en introduisant les nouveaux cadrans également dans la prochaine version bêta d’iOS.

En plus des cadrans Pride 2020, Apple propose également de nouveaux bracelets dédiés pour célébrer l’égalité et la tolérance. Cette année, Apple suivra probablement la tendance avec de nouvelles sangles dédiées au Pride Month 2020.