Apple a publié une série de vidéos stimulantes liées à la nouvelle campagne “Everyone Can Create” et “Everyone Can Code” sur sa chaîne YouTube au Brésil. Les titres et légendes sont en portugais, mais certaines vidéos ont une narration en anglais.

Dans la première vidéo, on demande aux jeunes ce que signifie la créativité, tandis que les autres vidéos mettent en évidence les enfants utilisant l’application gratuite Swift Playgrounds d’Apple pour apprendre à programmer dans les salles de classe du monde entier, y compris Orange, en Californie ; Blackpool, Angleterre ; Osaka, Japon ; Querétaro City, Mexique ; et Sainte-Julie, une banlieue de Montréal, Canada.

La campagne Everyone Can Create est conçue pour permettre aux enseignants d’intégrer facilement la créativité dans leurs cours dans n’importe quelle matière, y compris les arts du langage, les mathématiques, les sciences, l’histoire, les études sociales et la programmation. La série de guides enseigne également aux jeunes à développer leurs idées à travers des dessins, de la musique, des vidéos et des photos sur iPad.

Everyone Can Create est disponible via Apple Books, tandis que l’application Swift Playgrounds est disponible sur l’App Store.