Quelques photos très rares ont fait surface sur la toile montrant Steve Jobs, en train de déjeuner avec les dirigeants de Google, Larry Page et Eric Schmidt en 2007.

Cliquez pour agrandir

Avant que Google ne lance Android, Jobs entretenait une relation amicale avec les co-fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, à tel point que les deux voulaient initialement embaucher Jobs en tant que PDG de Google, avant de sélectionner Eric Schmidt pour ce rôle.

Les photos ont été partagées par le vétéran de l’industrie technologique Jason Shellan et ont été prises “secrètement” avec un Palm Treo 680 lors de sa dernière semaine de travail chez Google en 2007.

Les images, qui montrent Jobs portant son emblématique col roulé noir et déjeunant avec Page et Schmidt dans un bar Google, ont été prises en août 2007, peu de temps après le lancement du premier iPhone.

My last week of work at Google, I strolled into the cafe to find Steve Jobs having lunch with Larry Page and Eric Schmidt. https://t.co/lkUlU9kWLd pic.twitter.com/jrcDeIP943

— Jason Shellen (@shellen) May 14, 2020