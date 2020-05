Alors que les iPhone 12 ne sont pas encore officiels, Jon Prosser prédit qu’Apple concevra un iPhone 13 dépourvu de port. Pour rappel, Jon est un leaker qui a récemment diffusé des informations fiables sur les plans d’Apple. On peut donc en déduire qu’au moins l’idée d’un iPhone sans aucun port à germer au sein des équipes d’Apple. Et probablement même que cette idée est née il y a fort longtemps.

Aujourd’hui, il est en effet techniquement possible de concevoir un tel smartphone, grâce à la recharge sans fil. De plus en plus, Apple se concentre sur le sans fil. À ce propos, le géant californien a déjà dit au revoir à la prise jack depuis l’iPhone 7. S’il reste encore des efforts à faire, peut-être que 2021 pourrait être une année charnière. Un iPhone 13 totalement sans fil serait une bonne chose pour l’utilisateur. Rien que le fait de ne pas avoir à le recharger par câble serait un pas en avant. Encore faut-il que la recharge se fasse nettement plus rapidement que l’autonomie soit meilleure. Dans ce cas précis, le 100% sans fil serait envisageable.

On peut également imaginer qu’Apple ajoute un chargeur sans fil dans la boîte de l’iPhone de 2021. Plusieurs fabricants de smartphones Android proposent déjà ce genre d’accessoire. C’est notamment le cas de Samsung ou encore Xiaomi, pour ne citer qu’eux.

En l’état, il paraît encore trop tôt pour en tirer des conclusions, mais rien que le fait que l’idée soit évoquée présage un changement intéressant.