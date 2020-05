Comme confirmé par iFixit, l’iPhone SE 2020 partage de nombreux composants avec l’iPhone 8, à tel point que certains sont interchangeables. Cela signifie également que le coût des composants de l’iPhone SE est bien inférieur à la moyenne des autres smartphones Apple.

En dehors du processeur (l’A13 sur l’iPhone SE) et la RAM supplémentaire, l’iPhone SE 2020 est identique à 99% à l’iPhone 8, à la fois en interne et en externe. Cela signifie qu’Apple a réussi à augmenter la marge bénéficiaire sur ce modèle par rapport à l’iPhone 11, car de nombreux composants sont identiques à ceux utilisés de l’iPhone 8.

En analysant toutes les pièces utilisées pour fabriquer le nouvel iPhone SE, il s’avère que le prix total est inférieur de 18% à celui de l’iPhone 8, malgré la présence d’un processeur plus récent.

Dans le détail, le coût des composants de l’iPhone SE ne s’élève qu’à 217 $, ce qui rend les marges bénéficiaires d’Apple encore plus élevées. Évidemment, le total ne prend pas en compte d’autres dépenses telles que la production, la commercialisation, l’assemblage, les logiciels, etc… Mais la substance ne change pas : ces composants ont un prix beaucoup plus bas que ceux des autres smartphones Apple. Cela comprend l’iPhone 8 dont les mêmes pièces avaient un coût plus élevé à l’époque.

Les pièces entièrement interchangeables entre l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 8 sont :

Écran

Caméra

Tiroir SIM

Taptic Engine

Haut-parleur

Cependant, il n’est pas possible d’utiliser la même batterie, en raison de certains changements internes concernant le bouton Home et les connecteurs. Les antennes LTE à l’intérieur diffèrent également entre les deux modèles.

Tout cela ne nuit pas à la bonté d’un terminal qui se vend bien et qui en termes de performances n’a pas grand chose à envier aux modèles plus chers, même Android.