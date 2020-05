Nintendo a publié une nouvelle mise à jour pour Mario Kart Tour sur l’App Store, avec prise en charge du mode défi et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Le jeu de course d’arcade de Nintendo, avec tous les personnages principaux, a reçu de nombreuses nouvelles fonctionnalités :

Ajout de l’option En équipes aux règles du mode multijoueur.

Ajout d’une fonctionnalité de code de groupe au mode multijoueur.

Ajout des Défis experts qui seront disponibles dans les futures saisons.

Ajout de l’événement Pièces à gogo qui sera disponible dans les futures saisons.

Correction du problème empêchant certains joueurs de recevoir une récompense lorsque leur niveau augmente.

« Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre grade selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or. Lorsque vous faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité, les Rooms vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de l’emplacement de l’objet, etc. »

Mario Kart Tour est disponible gratuitement sur l’App Store.