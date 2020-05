Selon Variety, la société de production du célèbre réalisateur Ridley Scott a signé un accord avec Apple TV +.

Le portefeuille de Scott comprend des films à succès tels que Top Gun et The Martian ou encore des séries comme Man in the High Castle d’Amazon Prime Video. Mais la relation entre Apple et Scott remonte à plusieurs décennies. Ridley Scott a dirigé la campagne publicitaire emblématique de 1984 utilisée par Apple pour le lancement du premier Macintosh.

Avec cet accord, Scott Free Productions travaillera pour la première fois sur de nouveaux programmes de télévision et lancera des projets exclusifs pour Apple. Apple peut alors décider de commander le projet de série pour Apple TV+ ou décider de le « laisser » à d’autres réseaux et services de streaming. La société de production a déjà remporté plusieurs prix en 25 ans et prévoit de nouvelles séries pour Disney+ et HBO Max.

Apple conclut lentement plusieurs accords dans le secteur pour la production de contenu original qui élargira le catalogue d’Apple TV+ dans les années à venir, parmi lesquels on retrouve ceux signés avec Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Lee Eisenberg, Oprah Winfrey, Alena Smith, Kerry Ehrin et autres. Ces accords sont très importants pour Apple, étant donné que son service de streaming ne peut pas se vanter d’un catalogue Drouin, comme cela se produit avec Disney+. Mais avec de tels accords, elle peut essayer d’augmenter le nombre total de nouveaux contenus d’Apple TV+.

Ci-dessous, nous vous laissons la vidéo emblématique de la campagne publicitaire Apple 1984.