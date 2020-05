Apple et divers partenaires de production d’Apple TV+ ont été poursuivis en justice par le producteur de musique Darrell Jackson pour l’utilisation sans autorisation d’une chanson dans la série Amazing Stories.

Le procès a été intenté dans le district de Californie du Nord et prétend qu’Apple a utilisé sans autorisation la piste “Side Show” de Richie Rich dans le deuxième épisode de la série “Amazing Stories”.

Selon le producteur et distributeur de musique Darrell Jackson, propriétaire des droits sur la chanson, Apple n’aurait demandé aucune autorisation pour l’utilisation de la chanson dont le droit d’auteur a été enregistré en mai 1990.

La chanson “Side Show” est l’arrière-plan d’une des scènes de “The Heat”, le deuxième épisode de la série, bien que Jackson n’ait jamais autorisé l’utilisation de la chanson par Apple. Le procès prétend également que la société de distribution de musique Nakamiche Muzic Publishing a dit à tort à Apple et aux autres défendeurs de détenir les droits d’auteur de “Side Show” et d’avoir frauduleusement autorisé son utilisation dans “The Heat”. En fait, Nakamiche Muzic Publishing a enregistré sa propre version de Side Show, mais elle n’aurait pas le droit de la vendre à des tiers.

Darrell Jackson affirme également qu’Apple et les divers partenaires de production de la série (NBC Universal Media et Amblin Entertainment) ont continué à utiliser la chanson même après avoir vu toutes les preuves de l’existence d’un droit d’auteur légitime.

Dans la plainte, Apple est invitée à mettre fin à la violation présumée du droit d’auteur et à payer des dommages et intérêts, en plus des frais juridiques.