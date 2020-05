L’ancien manager de Michael Jackson affirme que la pop star a tenté une fois de lever un milliard de dollars pour devenir partenaire ou même d’acheter Apple, Disney Studios et Marvel Comics.

Dieter Wiesner, ami et ancien manager de Jackson, a révélé dans le nouveau livre intitulé Michael Jackson : The Real Story, que le chanteur dans le passé “voulait faire des acquisitions et des collaborations commerciales” avec les trois sociétés et a approché un certain nombre des institutions financières suisses et allemandes au début des années 90 pour tenter de finaliser l’accord.

Dans un message vocal, Michael peut être entendu en disant : « C’est l’appel de Michael Jackson. Lorsque vous recevez ce message, appelez-moi immédiatement. Ce que je veux vous dire, c’est un top-top secret ! J’ai besoin d’une banque allemande ou suisse, je veux lever un milliard de dollars, mais vous devez garder cette confession totalement confidentielle ! Ce que je veux faire, c’est une acquisition incroyable. »

Les acquisitions et partenariats commerciaux souhaités par Michael Jackson incluaient Marvel Comics, Disney et Apple. Si Michael avait pu réaliser son plan, il aurait été l’une des personnes les plus riches du monde, un facteur qui aurait eu un impact encore plus important de sa figure dans la culture populaire et le monde.

Le livre interactif, dans lequel vous pouvez également écouter certains de ces messages vocaux, est disponible à la vente en ligne sur Apple Book.