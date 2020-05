Selon Nikkei, Apple a demandé au fournisseur Luxshare et partenaire de longue date d’étendre ses activités de production au détriment de Foxconn.

À l’heure actuelle, Luxshare produit principalement des AirPods, mais envisage d’investir dans l’acquisition de Catcher, un fabricant des châssis métalliques utilisés sur iPhone, iPad et Mac. Apple serait particulièrement ravie que Luxshare continue de développer ses activités. En effet, elle estime peut être qu’il pourrait être un concurrent sérieux de Foxconn et Pegatron, actuellement les deux plus grands assembleurs d’iPhone.

Pour Apple, diversifier ses fournisseurs signifie améliorer la qualité et baisser les prix. De plus, la diversification contribue également à réduire les risques si un fournisseur rencontre des difficultés.

En fait, la plupart des composants d’iPhone proviennent de plusieurs sociétés, bien qu’il existe des exceptions telles que les puces de la série A produites exclusivement par TSMC. Un autre domaine où il y a peu de différenciation est précisément celui de l’assemblage final. À ce niveau, c’est Foxconn qui domine le marché, tandis que Pegatron en occupe une partie mineure. Avec l’entrée de Luxshare, Apple pourrait négocier de meilleurs prix, augmenter les marges et diminuer les risques.

Si Luxshare procède à l’investissement dans Catcher, il pourrait poursuivre ses plans d’expansion. Et dans un an ou deux, il pourrait commencer à assembler les nouveaux iPhone.