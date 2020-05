Apple a breveté des airbags spéciaux intégrés dans les ceintures de sécurité et à l’intérieur du plafond de la voiture pour protéger les conducteurs et les passagers.

Ce type d’airbag pourrait garantir une plus grande sécurité des passagers, en particulier lorsque les sièges sont positionnés face à face. Ce sont des idées très particulières et bien structurées, qui confirment une fois de plus le fait qu’Apple est intéressée à créer sa propre voiture, en profitant également de toutes les compétences de conduite autonome développées au cours de son Project Titan.

Dans le brevet, Apple a proposé des conceptions alternatives pour changer le type d’airbag et leur ouverture. L’entreprise a également pensé à des sièges alternatifs, comme ceux de deux passagers assis l’un en face de l’autre, peut-être pendant que la voiture roule en toute autonomie.

Lorsqu’une collision imminente est détectée, Apple suggère l’utilisation d’un diviseur de cabine déployable avec des bras latéraux extensibles et un matériau de blocage supplémentaire. Comme le montrent les images des brevets, ce système pourrait prendre la forme d’une barrière gonflable qui coulisse entre le passager et une fenêtre.

Les bras latéraux extensibles sont un moyen de limiter le mouvement du passager en cas de choc Cela garantit que le passager se déplace le moins possible grâce aux différents airbags.

Le brevet fait également référence aux airbags installés dans le plafond et dans d’autres parties de la voiture qui ne sont pas actuellement utilisées par les airbags “standard”. Parmi ceux-ci, l’installation de coussins gonflables spécifiques également dans les ceintures de sécurité.