La scénariste, réalisatrice et productrice Sofia Coppola développe une adaptation du roman d’Edith Wharton “The Custom of the Country” pour TV+.

Selon Variety, Sofia Coppola écrira et réalisera cette mini série sur Apple TV+ basée sur le roman de 1913 “he Custom of the Country” écrit par Edith Wharton. L’histoire raconte celle d’Undine Spragg, une fille du Midwest qui essaie de se frayer un chemin et de s’intégrer dans la société de New York. Coppola a déclaré qu’Undine Spragg était son “anti-héroïne littéraire” préférée et qu’elle était ravie d’amener le personnage à l’écran pour la toute première fois.

“The Custom of the Country” sera une mini-série d’une saison et sera le deuxième projet de Sofia Coppola pour Apple TV+, après le film “On the Rocks” avec Bill Murray dont elle a écrit le scénario.

L’adaptation d’Edith Wharton sera le début de Sofia dans une série télévisée épisodique. Mais ce n’est pas sa première dans le monde de la télévision. Auparavant, Coppola a écrit et réalisé “A Very Murray Christmas”. Et elle a également travaillé sur des publicités télévisées.

Pour le moment, aucune information n’a été partagée quant au début du tournage ou encore sur la date de sortie de la série.