Apple a mis à jour son application Apple Store afin d’ajouter la prise en charge du mode sombre d’iOS et iPadOS.

C’est avec un retard extrême qu’Apple apporte enfin le mode sombre à son application Apple Store. La nouvelle interface présente un fond noir avec des éléments gris foncé. Bien sûr, le mode sombre s’active et se désactive automatiquement en fonction des paramètres et des préférences de votre système. La mise à jour apporte également plusieurs améliorations et performances optimisées.

Depuis cette app, les utilisateurs peuvent acheter des appareils et des accessoires Apple. L’application vous propose aussi des conseils personnalisés basés sur les produits en votre possession.