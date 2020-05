Une semaine après les AirPods Pro, le firmware 2D15 est désormais officiellement disponible pour les AirPods 2.

Contrairement au modèle Pro, qui a bénéficié d’une amélioration de l’algorithme d’annulation du bruit de fond, on ne sait pas quelles sont les innovations et améliorations apportées par ce nouveau firmware sur les AirPods. Il est probable que ce firmware apporte simplement des corrections de bugs et des améliorations de performances. Possible aussi qu’il résolve le problème qui rendait difficile l’appairage des écouteurs après un remplacement par le SAV Apple, en raison d’une mise à jour plus récente.

Pour vérifier si vos écouteurs ont été mis à jour, rendez-vous dans l’app Réglages > Général > Informations > AirPods.