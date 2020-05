Présenté au CES 2020, le nouveau Wi-Fi Smart Lock August est maintenant disponible à l’achat aux États-Unis. L’accessoire arrivera en France dans les prochaines semaines.

August affirme que le Wi-Fi Smart Lock est 45% plus petit et 20% plus fin que son Smart Lock Pro. Le verrou est disponible en noir mat et argenté, avec un design plus élégant et des bords arrondis. Une LED dédiée aide les utilisateurs à identifier visuellement l’état verrouillé de l’appareil. Comme le nom du produit l’indique, il existe une connectivité Wi-Fi intégrée qui supprime le besoin d’utiliser un pont.

Comme avec les autres serrures intelligentes, la serrure intelligente Wi-Fi vous permet de verrouiller ou déverrouiller une porte à distance et d’accorder l’accès à la famille, aux amis et autres visiteurs. Et avec le flux d’activité sur iOS, vous pouvez savoir qui va et vient à tout moment, avec une notifications push. Il existe également des fonctions de verrouillage et de déverrouillage automatiques.

La prise en charge de HomeKit vous permet de contrôler les différentes fonctions via l’application Home sur iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch ou avec les commandes vocales Siri. Par exemple, sur un iPhone, vous pouvez dire “Dis Siri, ferme la porte d’entrée” pour verrouiller le verrou. Le bloc prend également en charge Google Assistant, Amazon Alexa, SimpliSafe et Samsung SmartThings.

L’installation de Smart Lock Wi-Fi prend moins de 10 minutes, du moins selon les dires d’August. La serrure peut être installée à l’intérieur de la porte du système existant, sans toucher au verrou externe, ce qui vous permet de conserver également les clés existantes. Les serrures d’August sont compatibles avec la plupart des serrures à cylindre unique.

Le Wi-Fi Smart Lock est disponible aux États-Unis pour 250 $. L’arrivée en France est attendue plus tard.