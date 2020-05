Apple a chuté au dernier rang dans un classement spécial pour les sociétés de logiciels et de services de jeux. C’est probablement dû à la pandémie du coronavirus.

La firme de recherche GlobalData a annoncé qu’Apple se situait au bas de ce classement. L’analyste Rupantar Guha déclare que la baisse “peut être attribuée aux changements que la société a opérés dans ses canaux à partir desquels les revenus liés aux jeux “, ou l’App Store et Apple Arcade, durant cette période caractérisée par la pandémie COVID-19.

Un exemple est la suppression du jeu “Plague, Inc” de l’App Store chinois en février. L’analyste a déclaré que cette décision avait considérablement ralenti la croissance d’Apple en Chine, qui est le plus grand marché de jeux mobiles au monde. En outre, l’analyste a déclaré qu’il n’était “pas clair” si l’essai gratuit de 30 jours d’Apple Arcade serait suffisant pour “attirer un nombre important de nouveaux abonnés”. Et, contrairement à des concurrents tels que Google et Amazon, Apple ne progresse pas dans le secteur des eSports qui, selon la société, vise un “public de niche” qui représente environ 10% de la population mondiale en ligne.

À partir de juin 2019, selon Newzoo, Apple a été la quatrième plus grande société de jeux au monde grâce à l’iPhone et à l’essor des jeux mobiles. De plus, en septembre 2019, la firme de Cupertino a également lancé son service de jeux Apple Arcade avec un abonnement mensuel de 4,99 €, qui comprend plus de 100 titres développés exclusivement pour cette plateforme.