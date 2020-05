Apple a réitéré que les iPhone sont de plus en plus importants pour les diffuseurs et studios hollywoodiens qui continuent de diffuser des programmes ou d’enregistrer des films et des séries télévisées pendant la période de confinement. À moins de surprises, Apple pourrait utiliser ses smartphones pour diffuser des sessions de développeurs WWDC 2020 à partir du 22 juin.

Le mois dernier, ABC a annoncé sa collaboration avec Apple pour continuer à diffuser le programme American Idol en pleine pandémie du COVID-19, grâce à l’utilisation des iPhone fournis aux présentateurs, juges et concurrents. Il y a quelques heures, Apple a réaffirmé ce partenariat en promouvant la flexibilité et la qualité des iPhone comme outils pour continuer à transmettre même dans ces situations :

« Nous savons que les gens comptent sur leurs émissions préférées lorsqu’ils sont à la maison et nous sommes heureux de faire partie de ce processus avec l’équipe d’American Idol. L’iPhone offre une solution unique pour diffuser des vidéos de qualité depuis la paume de votre main, en gardant le personnel de production et les talents concurrents en sécurité chez eux. »

Quant à American Idol, chaque candidat et les différents juges ont reçu un iPhone 11 Pro, un trépied et une lumière circulaire. Les producteurs de l’émission ABC ont envoyé cet ensemble à chacun des candidats et des juges pour tourner les derniers épisodes de la saison. Un technicien est toujours présent pour les aider lors de la phase d’installation et d’enregistrement, en gardant évidemment la distance de sécurité et en prenant toutes les précautions nécessaires.

American Idol n’est qu’une des émissions qui ont été diffusées au cours de ces mois grâce à l’utilisation d’iPhone et d’autres outils, mais il en va de même pour les séries télévisées et d’autres programmes.

Qu’en est-il de la WWDC 2020 ?

Nous savons que la WWDC sera entièrement virtuelle cette année, avec un discours d’ouverture et diverses sessions de développement disponibles exclusivement en ligne. Apple pourrait utiliser l’iPhone 11 Pro pour transmettre les différentes sessions, donnant un signal supplémentaire sur la qualité du smartphone même dans des domaines aussi importants que la transmission de l’un des événements technologiques les plus attendus de l’année. Il reste à voir si Apple utilisera également les iPhone pour la keynote d’ouverture ou les utilisera uniquement pour diffuser les différentes sessions de développement.

Nous en saurons plus dans les prochaines semaines.