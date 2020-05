Bien que le nom reste encore incertain, il existe maintenant de nombreux indices au sujet du casque AirPods Studio.

Selon 9to5mac, l’AirPods Studio pourrait être équipé de différents capteurs capables de comprendre quand nous le portons et quand il est simplement suspendu à notre cou. Cette fonction interromprait ainsi la lecture d’une manière complètement analogue aux capteurs des AirPods. Grâce à ces capteurs, le casque restera allumé même s’il reste autour du coup. Ainsi, il se tient toujours prêt pour une utilisation plus immédiate.

Le casque pourrait également comprendre de manière autonome où canaliser l’écouteur gauche et où celui de droite en fonction de la façon dont nous le portons. Cette nouveauté garantirait donc une écoute toujours optimale de la musique au casque mais ce n’est pas tout. Des sources proches de 9to5mac parlent également d’un égaliseur avancé, en plus de l’annulation des bruits de fond. Ce casque devrait donc largement intéresser les professionnels et les utilisateurs les plus exigeants.

L’AirPods Studio est désormais une quasi certitude et son lancement devrait avoir lieu cette année. Attendez-vous à un produit Apple haut de gamme.