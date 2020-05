Avec l’arrivée du support du trackpad avec iPadOS 13.4, les développeurs travaillent à l’intégration de cette fonctionnalité dans leurs applications iPad. Aujourd’hui, c’est au tour de l’app Reeder 4, parmi les meilleurs flux RSS de l’App Store.

La dernière mise à jour de Reeder 4 en version 4.2.4 comprend la prise en charge complète des nouvelles fonctionnalités du trackpad. De cette façon, il sera possible de passer la souris sur les éléments, d’accéder aux commandes et options via le menu contextuel et bien plus encore.

De plus, la nouvelle version améliore les raccourcis du navigateur intégré à l’application et la vue Reader. Bien sûr, les corrections de bugs ne manquent pas, notamment le plantage lors du renommage d’un flux, celui dans les paramètres « Lecture bionique » et l’absence de l’icône préférée dans la liste des articles.

L’application est disponible sur l’App Store au prix de 5,49 €.