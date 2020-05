Selon le New York Post, Ellen DeGeneres, présentatrice de l’émission américaine “The Ellen DeGeneres Show”, a déjà appelé Steve Jobs directement pour se plaindre que la taille de la police sur l’iPhone était trop petite et qu’après avoir perdu ses lunettes, elle n’avait pas pu lire les textes à l’écran.

Un ancien producteur associé a déclaré qu’il était dans le bureau d’Ellen il y a plusieurs années lorsque la star a perdu ses lunettes et n’a pas pu lire un message sur son iPhone.

« Il a tout arrêté et a passé un coup de fil », a expliqué le producteur. « J’entends littéralement la voix du PDG d’Apple de l’époque, Steve Jobs, dire « Salut Ellen », et Ellen lui disant nerveusement que l’iPhone devrait avoir des polices plus grandes. Loin de moi l’idée de dire qu’Ellen est une sorte de démon, elle vit simplement dans une bulle incroyablement privilégiée et est hors du monde réel ».

Malheureusement, l’anecdote ne contient pas plus de détails sur ce qui s’est passé ensuite. Mais connaissant le caractère pas si facile de Steve Jobs, il y a probablement eu une réponse dans le ton. Et nous ne connaissons même pas l’année exacte de cette histoire, nous pouvons donc imaginer trois alternatives.

La première est que Steve Jobs l’a salué avant de mettre fin à l’appel. La seconde est que, à partir de cette plainte, Steve ait ajouté l’option pour augmenter la taille de la police sur iOS, alors non présente. La troisième est que cette fonctionnalité était déjà présente à l’époque et que Steve Jobs a patiemment guidé Ellen pour trouver la bonne option pour augmenter la taille de la police…