Juicy Realm est un nouveau jeu qui vous emmènera à la découverte d’un monde dominé par les plantes et les animaux.

Un véritable compte à rebours a commencé dans la chaîne alimentaire. Les humains sont contraints d’affronter des hordes de plantes mutantes pour assurer leur survie. Dans le nouveau titre signé X.D. Network, vous devrez mener la race humaine à la guerre pour résister à l’invasion de plantes mutantes. Vous devrez vous aventurer dans des terres inconnues peuplées de plantes redoutables, les vaincre et renforcer votre armement pour résister aux attaques des ennemis les plus difficiles à vaincre.

Le jeu présente tous les éléments classiques du genre Rogue comme des cartes aléatoires, des butins et des monstres de toutes sortes. Vous pouvez choisir comment vous défendre grâce au vaste arsenal d’armes et à dix personnages différents avec des profils et des capacités uniques.

Le portage de Juicy Realm (déjà présent sur Steam) offre une conception graphique résolument bien faite. Il est disponible sur l’App Store à un prix de 2,29 euros, ce qui en fait un achat intéressant pour tous les amoureux du genre. Le titre nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure et est compatible avec iPhone, iPad et iPod touch.

Juicy Realm – 2,29 €