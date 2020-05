Ce n’était probablement qu’une question de temps. Quelques mois après l’Apple Card, Samsung annonce l’arrivée d’une “carte de débit innovante” cet été.

La carte en question étendra le service Samsung Pay, aidant ainsi les utilisateurs à mieux gérer leur argent.

« Au cours de la dernière année, nous nous sommes engagés à développer la plateforme de gestion d’argent mobile-first. Notre vision est d’aider les consommateurs à mieux gérer leur argent afin qu’ils puissent réaliser leurs rêves et leurs objectifs. Aujourd’hui plus que jamais, les services financiers mobiles et les outils de gestion d’argent joueront un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne, tout en ouvrant de nouvelles possibilités. »

Dans un premier temps vers cette vision plus large, Samsung s’associe à SoFi pour introduire une carte de débit supportée par un compte de gestion de liquidité. Plus de détails seront partagés par l’entreprise dans les prochaines semaines.

Samsung ne sera pas le seul. En effet, une récente fuite a révélé que Google prévoit également de sortir sa propre carte de débit physique et virtuelle. Il semblerait que la carte sera directement liée à notre compte bancaire. Cela nous permettra d’acheter des articles en personne, en ligne ou via un smartphone.