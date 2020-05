Apple a lancé un nouveau hub sur sa boutique en ligne pour simplifier les achats à domicile dans cette phase de fermeture des Apple Store physiques. La page Web n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, mais elle pourrait bientôt être également activée en France.

La page Web aide les clients à en savoir plus sur les options de livraison sans messagerie, à obtenir l’aide d’un spécialiste, etc.

« Tout ce que vous aimez dans nos magasins est en ligne », explique la nouvelle page du site Apple.com. À un moment où la plupart des Apple Store du monde entier sont fermés, la société essaie de clarifier toutes les options disponibles pour les clients qui doivent passer des commandes ou recevoir de l’aide à domicile. Entre autres, même après la réouverture, les clients pourraient encore se méfier des espaces publics pendant quelques mois.

Le hub de l’Apple Store en ligne propose des connexions directes et plus d’informations sur des services tels que l’Apple Card et le financement, ainsi que des initiatives telles que Apple Trade In et Today at Apple, avec plusieurs sessions qui peuvent être suivies à domicile. En un clic, vous pouvez commencer à parler à un spécialiste qui répondra à vos doutes sur tout achat ou pour les premières étapes de l’assistance. Auparavant, tous ces liens étaient disséminés sur le site, alors qu’ils sont maintenant regroupés sur une seule page.

La semaine dernière, Apple a également lancé une nouvelle version de l’application de support en mettant davantage l’accent sur les réparations et le dépannage.