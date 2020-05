Pigtou a créé de nouveaux rendus de l’iPhone 12 6,1 pouces, basé sur les derniers fichiers CAO et industriels. Beaucoup de détails émergent également au sujet des dimensions.

Cet iPhone 12 aura un écran de 6,1 pouces, avec une encoche légèrement plus petite que celle de l’iPhone 11. Les dimensions devraient être de 146,7 mm de hauteur, 71,5 mm de largeur et 7,2 mm d’épaisseur. La bosse entourant la caméra arrière devrait porter l’épaisseur maximale à 8,95 mm.

Le module de la caméra est légèrement rectangulaire et mesure 34,6 x 32,6 mm, ce qui le rend plus grand que celui de l’iPhone 11 Pro qui est de taille très similaire. Quant à l’écran, les mesures sont d’environ 142 x 66,8 mm.

À l’arrière, il y a une module à triple objectif avec un flash plus grand. La conception finale peut légèrement changer par rapport à la CAO actuelle. Il y a aussi une grille asymétrique pour les haut-parleurs et le microphone, avec trois trous à gauche et cinq trous à droite. Le tiroir SIM est situé sur le côté gauche du téléphone et un connecteur intelligent comme celui de l’édition 2020 de l’iPad Pro sur le côté opposé.

En ce qui concerne les prix, l’iPhone 12 de 6,1 pouces devrait coûter 749 $. Il y aura probablement aussi un autre iPhone 12 haut de gamme de 6,1 pouces avec capteur LiDAR.