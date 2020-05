Apple a annoncé avoir investi 10 millions de dollars dans COPAN Diagnostic, également dans le cadre de son programme d’aide aux entreprises américaines Advanced Manufacturing Fund.

COPAN Diagnostic fabrique des kits de prélèvement d’échantillons COVID-19. Cet investissement d’Apple aidera la société à porter les niveaux de production à plus d’un million de kits par semaine.

Dans le passé, Apple a utilisé son Advanced Manufacturing Fund pour investir dans des sociétés directement liées à sa chaîne d’approvisionnement, comme les fabricants de verre Corning et Finisar, le fabricant de lasers VCSEL, etc. Le dernier investissement concerne la lutte contre la pandémie de COVID-19, étant donné que COPAN produit des kits pour effectuer des tests sur la positivité des patients.

COPAN Diagnostics produit actuellement plusieurs milliers de kits par semaine. Apple dit qu’elle aide la société à concevoir l’équipement que COPAN Diagnostics utilisera pour augmenter ses opérations à plus d’un million d’unités par semaine à compter de début juillet, grâce à un investissement d’environ 10 millions de dollars. Les matières premières et l’équipement pour la fabrication de ces machines seront achetés auprès de sociétés aux États-Unis.

« Nous ressentons un profond sentiment de responsabilité en faisant tout ce que nous pouvons pour aider les professionnels de la santé, les patients et les communautés à soutenir la réponse mondiale au COVID-19 », a déclaré Jeff Williams, directeur des opérations d’Apple. « COPAN est l’un des fabricants les plus innovants au monde de kits de prélèvement d’échantillons pour les tests COVID-19 et nous sommes ravis de nous associer à eux afin qu’ils puissent se développer alors que nous travaillons pour résoudre ce problème critique pour notre pays. Je ne pourrais être plus fier de nos équipes d’avoir apporté toute leur énergie, leur passion et leur esprit innovant pour soutenir la réponse au COVID-19 dans le pays ».

Rappelons qu’Apple a également fait don de millions de masques et de protecteurs faciaux dans le monde, ainsi que de la création d’applications, de sites Web et d’API pour aider à lutter contre la propagation de la pandémie.

L’Advanced Manufacturing Fund a été créé en 2017 pour permettre à Apple de montrer son engagement envers la fabrication nationale et de promouvoir la création d’emplois aux États-Unis.