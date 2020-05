Le dirigeant d’Apple, Jeff Williams, a exprimé son optimisme quant à la reprise économique aux États-Unis dans les prochains mois après la pandémie du COVID-19.

Jeff Williams, directeur des opérations d’Apple, a déclaré que la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise suivait son rythme habituel et qu’elle pourrait bientôt y avoir une reprise économique aux États-Unis.

« Je suis optimiste », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Fox Business. « En regardant autour de vous, vous voyez la résilience des personnes qui travaillent en ces temps difficiles. Et quand je regarde à l’intérieur d’Apple, je ne pourrais pas être plus encouragé ». « Vous savez », poursuit-il,« au cours du dernier trimestre, même si les temps sont difficiles, nous avons lancé trois nouveaux produits. Et je crois en l’économie à long terme ».

Williams a ajouté qu’il s’attend à une reprise également pour les États-Unis, même s’il ne peut pas donner de date précise. « Nos chaînes d’approvisionnement fonctionnent dans une large mesure et les gens continuent de travailler. Je ne pourrais être plus fier de l’équipe Apple et de son esprit d’entreprise. Vous nous verrez ouvrir des magasins de détail dans les prochaines semaines et, comme je l’ai dit, nous sommes confiants à long terme ».

Quant à la spéculation constante que ” l’iPhone 12 ” sera retardé d’un mois, Williams était évidemment très vague : « Nous venons de baisser la tête pour achever le travail et nous ne prêtons pas beaucoup d’attention au dernier type de spéculation sur nos produits . Baissons nos têtes et faisons notre travail. Je ne pourrais être plus fier de l’équipe qui trouve de nouvelles façons d’accomplir ce qui devait être fait dans les délais. Chez Apple, nous n’avons pas de culture du travail intelligent, cela ne fait pas partie de notre manuel. Mais les gens ont été vraiment ingénieux et nous faisons avancer la balle. Nous faisons des choses importantes. »

Williams a également évoqué ce qu’il définit comme un malentendu concernant la dépendance d’Apple à l’égard de sociétés ou de pays particuliers : « Nos produits sont des produits mondiaux et donc … ils ne sont pas construits en un seul endroit », a-t-il déclaré. « Il y a un vrai malentendu à ce sujet. Et nos produits sont fabriqués partout dans le monde, même ici aux États-Unis. Cette différenciation nous permet de fabriquer les meilleurs produits pour nos clients ».