Apple fera face à un recours collectif pour les problèmes de rétroéclairage de l’écran qui ont affecté certains MacBook Pro 2016.

Le problème, connu sous le nom de “strage lightning”, concerne le rétroéclairage de certains écrans qui cause des problèmes sur les MacBook Pro affectés. La raison est liée à la tension subie par la nappe lorsque le couvercle est ouvert et fermé à plusieurs reprises. Apple a activé un programme de réparation gratuit en 2019 et résolu le problème sur les modèles ultérieurs à l’aide de nappes plus longues.

Malgré ces initiatives, un recours collectif a été déposé hier dans le district de Californie du Nord. Il est demandé à Apple de reconnaître le défaut du produit et de ne pas avoir divulgué le problème aux consommateurs.

Les plaignants affirment que certains MacBook Pro 15 pouces 2016 ont eu des effets “d’éclairage de scène” en janvier 2020, mais Apple ne les a pas inclus dans le programme de réparation gratuit. Seuls les modèles 13 pouces étaient couverts. Les utilisateurs ont donc été obligés de payer pour la réparation.

L’effet “éclairage de scène” se produit avec quelques taches alternées de lumière et de noir au bas de l’écran. De plus, la plainte souligne que certains modèles de MacBook Pro souffrent de problèmes encore plus importants à l’écran après des dommages importants sur la nappe de rétroéclairage. La réparation coûte environ 850 $.

Dans la plainte, Apple est accusée de vendre un produit en connaissance de cause et de ne pas avoir effectué les contrôles de qualité requis par la loi.