En plus des API de notification d’exposition et des modifications apportées à l’identifiant de visage pour utiliser l’iPhone même avec des masques, iOS 13.5 introduit une nouvelle fonction pour partager des informations sur la santé.

iOS 13.5 bêta 4 oblige les utilisateurs à revoir leurs paramètres d’identification médicale la première fois qu’ils ouvrent l’application Santé. Celle-ci intègre désormais de nouvelles options pour partager des informations lors d’un appel d’urgence.

En activant cette fonction, iOS envoie les informations de notre identification médicale aux premiers intervenants qui répondent à l’appel d’urgence. De cette façon, les infirmières et les médecins secouristes connaîtront immédiatement différentes informations telles que les allergies, les conditions de santé, les maladies antérieures, la langue parlée et bien plus encore.

L’iPhone et l’Apple Watch peuvent envoyer automatiquement ces informations aux intervenants, afin de faciliter toutes les opérations d’assistance ultérieures.

Cette fonction peut être gérée à partir des paramètres de l’application Santé. De plus, elle est activée lors d’un appel d’urgence classique et en effectuant un appel d’urgence à partir de l’écran verrouillé.

Comme expliqué par Apple, lorsqu’un utilisateur active le partage de son identité médicale, un appel ou un SMS aux services d’urgence comprendra non seulement l’emplacement, mais également ces informations de santé. Toutes les données sont envoyées cryptées.

iOS 13.5 utilisera les informations de localisation de l’utilisateur pour déterminer si les données d’urgence avancées sont prises en charge par les services d’urgence de cette zone. Si l’appel d’urgence est désactivé dans Réglages > Confidentialité > Services de localisation > Services système, cette fonction sera toujours désactivée.