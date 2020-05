Tencent a mis à jour l’excellent PUBG Mobile en version 0.18.0, laquelle apporte de nombreuses nouveautés. C’est notamment sur Miramar où les joueurs vont découvrir de nouvelles zones et de nouveaux objets. N’oubliez pas de mettre à jour la carte.

Voici toutes les nouveautés de PUBG Mobile 0.18.0 :

1. Mises à jour sur Miramar

– Une nouvelle oasis (au nord) et des ruines (au nord-ouest) attendent d’être explorées. Habitations, routes et ressources supplémentaires ajoutées. Choisissez votre point d’atterrissage et vos combats judicieusement.

– Une piste de course traverse maintenant toute la carte, parfaite pour les pilotes chevronnés.

– Nouveau véhicule : Mirado dorée. Seul 1 véhicule apparaîtra sur la carte. Dévoilez votre côté bling-bling !

– Nouveau distributeur : obtenez des boissons énergisantes ou des antidouleurs dans les distributeurs disséminés sur la carte. Jusqu’à 8 boissons à la fois, avec un peu de chance.

– Win94 livrée avec sa propre lunette x2,7 seulement à Miramar.

2. Tempête de sable en approche

Il se peut que certaines zones de Miramar et du menu principal soient ravagées par des tempêtes de sable.

3. Thème du menu principal de Miramar

Mettez à jour et téléchargez la carte de base pour obtenir le salon principal et la musique de Miramar.

4. Succès de Miramar

Jouez sur la nouvelle carte Miramar et terminez les objectifs pour obtenir des succès.

5. Événements à Miramar

Terminez les nouveaux événements pour de belles récompenses !

MAJ – Gameplay Classique

1. Mode Bluehole (à venir)

– Ajout du mode Bluehole à EvoGround : Erangel aura désormais 2 zones (extérieure et intérieure). La zone intérieure représente le prochain emplacement de la zone de jeu. Tant que la zone extérieure est active, la zone intérieure inflige des dégâts. Lorsque la zone extérieure a fini de rétrécir jusqu’au cercle intérieur, une nouvelle zone intérieure apparaîtra.

– Tous les ravitaillements seront 2 fois plus fréquents qu’à Erangel en mode Classique. Réanimation de coéquipier en 4 secondes.

2. Aventure en pleine jungle (à venir)

Pendant cet événement, cherchez un match à Sanhok pour avoir une chance d’entrer dans le mode Aventure en pleine jungle.

– Totems : trouvez d’anciens totems et invoquez leur pouvoir pour peut-être recevoir une bénédiction ou un objet.

– Nourriture de la jungle : des effets mystérieux peuvent survenir en mangeant les fruits et autres aliments qui poussent dans la nature.

– Montgolfière : contrôlez la montgolfière pour surveiller le champ de bataille.

Arène – Nouvelle arme : P90

– Ajout du P90, redoutable en combat rapproché.

– Calibre (9 mm), capacité de chargeur (50 balles) ; modes de tir unique, rafale et automatique.

– Tous les accessoires de canon (PM) disponibles, lunette x1-x6 et visée laser.

Nouveau contenu

1. Coin de paradis :

Coin de paradis est un espace social pouvant accueillir 20 joueurs à tout moment. Il partage la plupart des caractéristiques de base du Terrain d’entraînement et permet aux joueurs d’interagir entre eux en temps réel !

– Consultez les informations d’autres joueurs, discutez, utilisez des Emotes et ajoutez des amis.

– Faites équipe avec d’autres joueurs et jouez des matchs dans différents modes.

– Invitez vos amis à interagir, faites rôtir du poulet ensemble.

Autres interactions possibles :

– Gâchette rapide : défiez d’autres joueurs en duel en 1v1.

– Partie de chasse : présenté lors de la fête d’anniversaire, ce mini-jeu est maintenant disponible dans Coin de paradis. Essayez-le !

– Stand de tir : mettez vos talents de tireur en avant et affrontez d’autres joueurs. Partagez vos résultats sur le chat.

2. Fabrication d’arme – Finitions

– Personnalisez la couleur, le motif et l’emblème de vos armes après avoir obtenu des finitions personnalisables.

– Créez des emblèmes personnalisés pour rendre vos armes uniques.

– Matériaux de fabrication obtenus à partir du tirage magique ou peuvent être achetés directement.

– Échangez des graffitis contre des autocollants de fabrication à appliquer sur vos armes en guise de finition.

PUBG Mobile est disponible gratuitement sur l’App Store.