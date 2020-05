Craig Federighi, chef de l’ingénierie logicielle Apple, a récemment discuté avec Matthew Panzarino de TechCrunch de l’introduction du curseur sur iPad. Pour rappel, elle a été introduite avec l’arrivée du support du trackpad et de la souris dans iPadOS 13.4.

Federighi a déclaré que la nouvelle expérience de curseur sur iPad était inspirée de l’Apple TV :

« Il y avait un processus pour comprendre exactement comment divers éléments fonctionneraient ensemble. Nous savions que nous voulions un curseur tactile qui ne transmettait pas un niveau de précision inutile. Nous savions que nous avions un arrière-plan grâce à l’expérience avec l’Apple TV, mais nous savions également que nous voulions fournir un meilleur sentiment de rétroaction.

Une partie de ce que j’aime tant de ce que nous avons fait avec iPadOS est la façon dont nous nous sommes inspirés de tant de sources. L’expérience découle de notre travail sur tvOS, d’années de travail sur Mac et des origines de l’iPhone X et de l’iPad, créant quelque chose de nouveau qui semble en même temps très naturel pour l’iPad. »

Lorsque vous utilisez un trackpad, le curseur apparaît sous forme de cercle à l’écran, ne coche que lorsque vous l’utilisez réellement. Le cercle se transforme également en diverses autres formes lorsqu’il interagit avec les différents éléments présents dans iPadOS :

« Nous avons créé un cercle qui se transforme avec élégance pour mener à bien sa tâche. Par exemple, il se concentre sur un bouton ou se transforme en quelque chose de plus précis en cas de besoin, comme pour la sélection de texte.

Nous avons décidé de concevoir le curseur afin de maintenir l’expérience tactile d’abord sans changer substantiellement l’interface utilisateur. De cette façon, les clients qui ne peuvent jamais utiliser un trackpad avec leur iPad n’auront pas à apprendre quelque chose de nouveau, alors que cela devient excellent pour ceux qui peuvent alterner l’utilisation entre le tactile et le trackpad. »

iPadOS 13.4 a introduit la nouvelle expérience de curseur et la prise en charge du trackpad sur tous les modèles d’iPad Pro, iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad de cinquième génération et versions ultérieures et iPad mini 4 et versions ultérieures.