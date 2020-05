Mozilla a publié la version 76 de son navigateur Web Firefox, qui comprend des mises à jour de la gestion des mots de passe, la prise en charge de l’image dans l’image et d’autres nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle mise à jour comprend des améliorations pour Firefox Lockwise. Il offre désormais des fonctionnalités de gestion de mot de passe intégrées pour conserver les mots de passe précédemment enregistrés.

Firefox Lockwise demandera un mot de passe de compte d’appareil avant d’autoriser la copie des clés enregistrées. De plus, il avisera les utilisateurs si une violation de site Web s’est produite compromettant l’accès et le mot de passe. Le service fournit également un avertissement pour les mots de passe vulnérables, lorsqu’ils sont utilisés pour plusieurs sites, par exemple. La fonction de génération automatique de mots de passe fonctionne désormais de manière plus avancée et sur tous les sites.

La mise à jour comprend aussi la fonction Picture-in-Picture. Celle-ci permet aux utilisateurs de regarder des vidéos dans une petite fenêtre même lorsqu’ils naviguent sur d’autres sites.

Firefox 76 prend également en charge les Worklets audio, afin que les utilisateurs de Firefox puissent rejoindre les appels Zoom dans le navigateur sans avoir besoin de téléchargements supplémentaires.

Firefox 76 pour Mac est disponible gratuitement depuis ce lien.