Twitter commence à tester une nouvelle fonctionnalité qui vous demandera de prendre une seconde avant de publier quelque chose de potentiellement offensant sur la plateforme.

La société a annoncé cette fonctionnalité sur son compte d’assistance Twitter,. Elle confirme qu’elle exécute une expérience sur iOS. Elle demandera la confirmation ou l’examen d’une réponse contenant un langage inapproprié.

Dans une interview à Reuters, Sunita Saligram, responsable mondiale des politiques de confiance et de sécurité de Twitter, a déclaré que la société essayait d’aider les gens à éviter d’utiliser un langage potentiellement dangereux avant de le publier sur la plateforme. Saligram espère que la fonction aidera à empêcher les gens de dire quelque chose qu’ils pourraient regretter plus tard.

When things get heated, you may say things you don’t mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020