Nouvelle mise à jour de l’application Microsoft Outlook pour iPhone et iPad, avec l’ajout de la nouvelle fonction “Ignorer la conversation”.

“Ignorer la conversation” est une fonction qui pourrait s’avérer très utile pour de nombreux utilisateurs. En effet, elle était présente depuis un certain temps sur toutes les autres plates-formes mais pas dans la version iOS de l’application. La fonctionnalité permet de supprimer facilement un fil de discussion de votre boîte de réception d’un simple clic.

Voici comment Microsoft présente “Ignorer la conversation” :

« Êtes-vous fatigué de cet e-mail d’entreprise auquel tout le monde répond toujours ? Nous aussi. Restez concentré sur ce qui est important avec notre nouvelle fonction Ignorer les conversations. »

La fonction semble être encore en phase d’implémentation, elle peut donc ne pas être active sur tous les appareils. Le déploiement devrait se terminer dans les prochaines heures.

Outlook vous permet de contrôler vos e-mails, votre calendrier, vos contacts et vos pièces jointes grâce à la vue unifiée. Outlook affiche automatiquement les messages les plus importants, en les récupérant de tous les comptes de messagerie configurés. Avec des gestes simples, vous pouvez supprimer et archiver des messages, mais vous pouvez également planifier leur affichage ultérieurement.

Microsoft Outlook est disponible gratuitement sur l’App Store.