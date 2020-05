Est-ce de nouveaux indices sur l’arrivée imminente de CarKey ? Le Car Connectivity Consortium a finalisé les spécifications de Digital Key Release 2.0. Il s’agit de la clé numérique basée sur le NFC. Ces spécifications ont été mises à la disposition de ses membres, y compris Apple.

Digital Key Release 2.0 permet aux appareils mobiles de stocker, d’authentifier et de partager des clés numériques pour les véhicules avec une sécurité et une confidentialité de bout en bout. Les spécifications incluent la prise en charge d’un mode basse consommation, ce qui signifie qu’un véhicule peut également être déverrouillé avec un smartphone qui a récemment épuisé sa batterie, similaire au mode Réserve pour les cartes de transport Apple Pay.

Le consortium développe également une nouvelle spécification Digital Key Release 3.0 basée sur le Bluetooth LE et l’Ultra Wideband pour permettre un accès passif et sans clé en fonction de l’emplacement de l’utilisateur. Cette technologie vous permettrait de laisser votre iPhone dans votre poche ou votre sac à dos lors de l’accès ou du démarrage du véhicule. Les modèles de la gamme iPhone 11 sont livrés avec une puce U1 conçue par Apple avec un support Ultra Wideband. De fait, Apple peut choisir d’offrir cette fonctionnalité dès qu’elle sera disponible.

Grâce à cette clé numérique, les utilisateurs peuvent verrouiller et déverrouiller la porte, démarrer le moteur et partager l’accès à leur voiture avec d’autres. Contrairement à certaines solutions de télécommande qui tirent parti des communications Wi-Fi ou Bluetooth, la version 1.0 est cependant liée à la technologie NFC à courte portée.

S’appuyant sur l’infrastructure Trusted Service Manager (TSM) existante, la version 1.0 de cette norme permet aux constructeurs automobiles de transférer en toute sécurité les informations de la clé numérique vers un appareil mobile. Cette solution est également parfaite pour ceux qui gèrent des flottes de voitures de location ou d’autopartage, car il est possible d’autoriser certains smartphones pour une durée limitée. Le matériel spécialisé tel que la puce de communication en champ proche et les éléments de sécurité internes offrent un niveau élevé de protection pour l’utilisateur.

Tout comme avec les cartes de crédit ou les billets pour les événements et les transports, les utilisateurs pourront ajouter la clé numérique de leur voiture à l’application Wallet sur iOS. Une fois la clé numérique ajoutée, il ne sera plus nécessaire d’utiliser la clé physique et les utilisateurs pourront déverrouiller et verrouiller les portes de la voiture, ainsi que démarrer le moteur. Tout ce que vous devez faire est d’avoir votre iPhone ou Apple Watch près de la voiture et de vous authentifier avec Face ID. En touchant l’onglet correspondant, des informations telles que le modèle de voiture, son constructeur, la possibilité d’activer le mode Express et une option pour partager la clé avec d’autres utilisateurs seront affichées. Lors du partage numérique d’une clé de voiture, l’utilisateur principal peut fournir les trois autres niveaux d’accès, y compris la possibilité de déverrouiller uniquement le coffre, de déverrouiller les portes ou d’allumer le moteur.

Nous savons également qu’Apple travaille avec BMW pour apporter CarKey aux premières voitures compatibles. On ne sait pas quand Apple prévoit de rendre CarKey accessible au public. La fonction n’est pas activée dans iOS 13.4, même si elle est présente dans le code. CarKey pourrait être introduit avec iOS 14, ou en tout cas lorsque les premières voitures compatibles seront disponibles.