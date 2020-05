Google Drive pour iOS a reçu une nouvelle mise à jour qui introduit enfin la prise en charge de Touch ID et Face ID. Une bonne façon de protéger nos documents dans l’application et même pour y accéder c’est plus rapide.

L’application, disponible pour iPhone et iPad, inclue la nouvelle fonctionnalité “Écran de confidentialité”. En activant cette nouvelle fonction, nous autoriserons l’application à utiliser Touch ID ou Face ID, il ne sera donc possible d’y accéder qu’après avoir utilisé l’un des deux systèmes de sécurité biométriques.

Les utilisateurs auront la possibilité de sélectionner le type d’activation, entre Face ID ou Touch ID à chaque fois que l’application est ouverte. Ce sera également le cas lorsque l’utilisateur sort puis revient à l’application, en définissant un délai d’activation de dix secondes, une minute ou dix minutes.

Lors de l’activation, Google avertit cependant que l’écran de confidentialité peut ne pas protéger :

Les notifications

Quelques fonctionnalités de Siri

Fichiers partagés avec l’application Fichiers

Photos partagées avec l’application Photos

Autres fonctionnalités du système

La nouvelle mise à jour de Google Drive porte la version 4.2020.18204 et est disponible gratuit sur l’App Store.