Après avoir publié la première version bêta de l’API pour le suivi des notifications, Apple a fourni aujourd’hui de nouvelles informations utiles aux développeurs qui devront créer des applications pour les organisations de santé publique dans chaque pays.

Apple et Google indiquent que les nouvelles ressources ont été conçues pour aider les développeurs des autorités de santé publique à développer leurs applications de notification d’exposition. Ces ressources comprennent des concepts de conception d’intégration, ainsi que diverses interfaces pour afficher les résultats des tests et les expositions possibles.

Apple et Google ont également publié un exemple de code, qui peut être utilisé pour développer des applications de suivi des contacts. L’exemple de code montre en fait aux développeurs les meilleures pratiques à suivre pour créer leurs propres applications de notification d’exposition.

Dans les exemples d’écrans, les développeurs des autorités de santé publique peuvent découvrir comment accueillir au mieux les utilisateurs dans leurs applications, de l’écran d’accueil aux interfaces pour diverses fonctions d’application de suivi.

Apple montre un certain nombre d’exemples, tels que l’ensemble du processus par lequel un utilisateur peut signaler qu’il a été testé positif pour COVID-19, ou le type de notification reçu.

Enfin, les captures d’écran montrent comment les utilisateurs pourront gérer les notifications d’exposition dans les paramètres de leur système. Apple souligne que, en plus de ce commutateur, les utilisateurs devront choisir explicitement d’activer la fonction dans l’application de l’autorité de santé publique. Le système est complètement opt-in.

Apple et Google soulignent qu’une grande partie du contrôle est entre les mains des autorités de santé publique elles-mêmes. Les deux sociétés fournissent l’API de notification d’exposition et les développeurs peuvent adapter les détails selon les besoins, tout en respectant la confidentialité et les exigences du système.

Apple continue de souligner que cette technologie ne peut être créée que par ou pour les autorités de santé publique et ne peut être utilisée qu’à des fins liées au COVID-19. Conformément à ce point, les applications développées doivent demander le consentement de l’utilisateur avant d’activer l’API de notification d’exposition. Les applications doivent également demander le consentement des utilisateurs avant de partager toute positivité au virus.

La confidentialité est un élément clé de l’API de notification d’exposition. Les applications développées par les autorités de santé publique ne pourront jamais utiliser le cadre des services de localisation. Les représentants d’Apple disent que les applications devraient collecter le moins de données possible et que les données de localisation ne sont pas nécessaires pour cette approche basée sur le Bluetooth. De toute évidence, la publicité ciblée ne sera pas autorisée dans ces applications.

Les entreprises prennent également des mesures pour éviter la fragmentation. Pour cette raison, l’utilisation de l’API de notification d’exposition sera limitée à une application par pays. L’idée, selon les représentants d’Apple et de Google, est de promouvoir des taux d’adoption élevés par les utilisateurs. Cela dit, les deux sociétés pourront soutenir les pays si elles décident de proposer plusieurs applications au niveau régional.

Apple et Google notent également qu’ils continueront de publier des mises à jour pour leur logiciel et le SDK associé. L’API sera disponible pour tous les développeurs des autorités de santé publique d’ici la mi-mai. À long terme, les entreprises disent qu’elles étudient toujours la possibilité d’autoriser les autorités sanitaires à envoyer des notifications d’exposition sans avoir besoin d’une application. Apple dit que l’API prend au moins 5 minutes pour déclencher une correspondance.

iOS 13.5 inclura un nouveau menu dans Paramètres > Santé > Enregistrement d’exposition COVID-19 qui indique quelle application de l’autorité de santé publique est utilisée par un utilisateur, ainsi que le nombre de fois où le journal d’exposition d’un utilisateur a été vérifié au cours des 14 derniers jours.

D’autres applications de suivi des contacts seront autorisées dans les App Store. Elles peuvent adopter l’API Apple et Google, mais elles doivent supprimer toutes les fonctionnalités des services de localisation et adopter les cadres de confidentialité de l’API.

Les applications peuvent spécifier et mettre à jour des critères de correspondance au fil du temps, en fonction des résultats.