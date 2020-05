Le CDC (Center for Disease Prevention and Control) a partagé un nouveau document qui comprend certains des critères minimaux auxquels les applications de suivi des contacts doivent répondre aux États-Unis. Le système de notification d’exposition d’Apple et de Google s’aligne sur de nombreux éléments de ce document et pourrait s’avérer être le meilleur choix pour toutes les autorités de santé publique, pas seulement aux États-Unis.

Le nouveau document du CDC couvrant les critères des outils de suivi des contacts COVID-19 doit être utilisé par les autorités sanitaires pour choisir le meilleur système à intégrer dans leurs applications. Les directives sont largement respectées par les API d’Apple et de Google, de sorte que leur système serait de loin le plus recommandé à utiliser et à intégrer.

Le CDC n’oblige pas les services de santé américains à utiliser le système d’Apple et Google, mais il y a encore de nombreux avantages à le faire. Ceux-ci incluent le plein respect de la vie privée, un excellent système de notification des contacts et l’interopérabilité entre iOS et Android.

En outre, le CDC rejette l’utilisation d’un système centralisé en raison des risques potentiels pour la confidentialité des utilisateurs. Tout comme proposé par Apple et Google, le centre de santé américain suggère plutôt d’utiliser un système décentralisé. Rappelons qu’en Europe certains pays comme la Grande-Bretagne et la France souhaitent utiliser un système centralisé. De fait, ils ne pourront pas intégrer les API d’Apple et de Google. L’Allemagne et l’Italie, en revanche, devraient adopter le système développé par les deux sociétés.

Dans le document, le CDC indique également que les critères minimaux pour la notification des contacts via les applications comprennent des alertes manuelles et volontaires. Toutes les notifications doivent toujours être anonymes.

Les API Apple et Google sont déjà disponibles en version bêta pour les développeurs.