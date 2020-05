Le PDG d’Apple, Tim Cook, a prononcé le discours attendu des étudiants de l’Ohio State University qui ont obtenu leur diplôme cette année. Par rapport aux programmes initiaux, l’ensemble de l’événement a été organisé à distance pour les invités et les étudiants.

Tim Cook a demandé aux diplômés de construire « un avenir meilleur que vous ne le pensiez en ce moment effrayant”. Celui pour les étudiants de l’Ohio State University n’est que le dernier des nombreux discours de Tim Cook lors des cérémonies de remise des diplômes des dernières années, mais il n’est jamais arrivé que l’événement ait été organisé de manière totalement virtuelle. La pandémie du COVID-19 a en effet contraint les organisateurs, les enseignants et les étudiants à rester à la maison même un jour aussi important que le jour de la remise des diplômes.

Dans son discours, Cook s’est excusé auprès des diplômés pour l’absence d’une célébration en direct :

« Diplômés, je suis désolé que nous ne puissions pas célébrer ensemble aujourd’hui. Votre classe est spéciale – marquée par l’histoire comme peu d’autres au cours des 150 ans de l’OSU. Et bien que nous ne soyons pas au coude à coude dans ces célébrations, je sais que vos parents, vos proches, vos amis et vos enseignants sont fiers de vous et des résultats que vous avez obtenus. »

Cook a également admis qu’il ne pouvait pas croire en sa chance lorsqu’il a rejoint Apple en 1998, mais ce n’était pas toujours facile :

« Quand j’ai rejoint Apple en 1998, je ne pouvais pas croire en ma chance. J’aurais passé le reste de ma vie professionnelle à travailler pour Steve Jobs. Mais le destin vient comme un voleur la nuit. La solitude que j’ai ressentie lorsque nous avons perdu Steve était la preuve qu’il n’y a rien de plus éternel ou de plus puissant que l’impact que nous avons sur les autres.

Ceux d’entre nous qui peuvent regarder en arrière en ce moment et se souvenir des difficultés, des problèmes et même de l’ennui peuvent se sentir chanceux. Beaucoup d’autres connaîtront de réelles difficultés et craintes. »

Le PDG d’Apple a également parlé de ce qu’il fait pour occuper son temps libre à la maison :

« Ne pas pouvoir quitter la maison vous laisse beaucoup de temps à combler. J’ai essayé de l’utiliser pour lire et continuer à reprendre les livres d’Abraham Lincoln.

Je le recommanderais à tous ceux qui veulent apprendre quelque chose de nos jours. Vous serez choqué par la façon intelligente, drôle et vivante dont il pensait, comment cet homme réservé et humble a réussi, dans les moments difficiles, à appeler les autres à l’espoir.

Il est également difficile d’imaginer quelqu’un de plus défini par les circonstances dans lesquelles il a vécu. Lincoln a trouvé son pays en feu et a choisi de traverser les flammes. Et il a donné tout ce qu’il avait pour amener son peuple – chaotique et querelleur, fondamentalement imparfait mais fondamentalement bon – avec lui. »

Enfin, Cook a conclu le discours en invitant les diplômés de l’Ohio à « construire un avenir meilleur que vous ne le pensiez ».

« Vous êtes la fierté de vos parents et grands-parents, tantes, oncles et enseignants, des communautés qui vous ont modelé de manière évidente et invisible. Cette journée ne vous a pas été donnée. Beaucoup d’entre vous ont eu du mal à la gagner. Maintenant c’est à vous. Détrompez-vous, agissez à nouveau. Construisez un avenir meilleur que vous ne le pensiez. Et dans un moment effrayant, aidez-nous encore une fois à espérer. »

