iOS 13.5 présente la nouvelle API de notification d’exposition, conçue pour permettre aux applications créées par les autorités de santé publique d’avertir les personnes qui entrent en contact avec quelqu’un qui a été testé positif au COVID-19. Cette fonction nécessite une autorisation utilisateur spécifique, mais il existe un moyen de désactiver la notification d’exposition à tout moment.

La technologie de notification d’exposition créée par Apple et Google respecte la confidentialité et ne partage aucune information d’identification ni la position de l’utilisateur avec les autorités sanitaires qui ont créé l’application. Cependant, certains utilisateurs peuvent souhaiter désactiver la fonction qui, sur iOS 13.5, est activé par défaut.

ATTENTION : pour le moment, il n’y a aucune raison d’empêcher ces applications d’exécuter la notification d’exposition, surtout parce que cela signifie qu’elles ont intégré les API Apple et Google créées spécifiquement pour protéger la confidentialité et empêcher le stockage des données sur des serveurs externes et centralisés. En fait, plus il y a de personnes qui utilisent ces applications, meilleure est leur efficacité. Ce guide ne peut être utilisé qu’en cas de situations particulières ou lorsque vous découvrirez éventuellement une faille dans le système, mais c’est une hypothèse très éloignée.

En désactivant la notification d’exposition, l’utilisateur ne participera pas au suivi anonyme et ne sera pas averti s’il entre en contact avec une personne positive pour COVID-19.

Pour désactiver la notification d’exposition, suivez ces instructions :

Ouvrez l’application Paramètres

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Confidentialité

Cliquez sur Santé

Appuyez sur Notifications d’exposition COVID-19

Appuyez sur l’interrupteur pour désactiver la fonction

La réactivation des notifications d’exposition peut être effectuée en suivant les étapes précédentes et en appuyant sur l’interrupteur pour réactiver la fonction. Si le commutateur est vert, la fonction est active, si le commutateur est gris, la fonction est désactivée.