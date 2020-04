Quentin Ting, designer en chef de Huawei, a accordé une longue interview à Forbes. Parmi les sujets traités, la possibilité de suivre l’exemple d’Apple et de proposer des appareils avec des écrans plus petits.

Après avoir parlé du nouveau Huawei P40 Pro, on a demandé à Quentin Ting si Huawei prévoyait de sortir un téléphone à écran plus petit. Comme Apple l’a fait avec l’iPhone SE 2020.

Le concepteur en chef de Huawei n’a aucun doute, surtout si vous pensez au marché asiatique :

« Je ne pense pas que les gens veulent un écran plus petit. Ils veulent des appareils plus petits avec un écran plus grand. Au lieu de revenir à l’ancien temps, en tant que concepteur, nous devons travailler pour nous assurer que les utilisateurs ont des écrans plus grands dans un form factor plus petit, par exemple en rendant les bords plus fins. »

Pour ces raisons, Ting a nié la possibilité que Huawei puisse suivre le chemin d’Apple en lançant un smartphone avec un écran plus petit : « il y a de plus en plus d’applications qui nécessitent de grands écrans et l’expérience utilisateur est certainement meilleure lorsque vous avez écrans plus grands disponibles. »