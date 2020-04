VESA a annoncé la sortie de DisplayPort Alt Mode 2.0, ouvrant la voie à de futurs périphériques USB 4 pour prendre en charge DisplayPort 2.0.

Annoncée en juin 2019, la norme DisplayPort 2.0 a une bande passante effective maximale de 77,4 Gbps. C’est presque le triple de celle de DisplayPort 1.4. La nouvelle norme permet la prise en charge des écrans avec des résolutions allant jusqu’à 16K, des taux de rafraîchissement plus élevés, la prise en charge HDR à des résolutions plus élevées, une prise en charge améliorée des configurations d’affichage multiples et plus encore.

L’USB 4, d’autre part, convertit les protocoles Thunderbolt et USB dans le cadre de l’objectif d’Intel de rendre l’interface Thunderbolt disponible sans redevance, ce qui devrait se traduire par une disponibilité plus large et moins chère des accessoires Thunderbolt tels que le dock et l’eGPU. L’USB 4 utilise la conception du connecteur USB-C, est rétrocompatible avec l’USB 3.2 et l’USB 2.0 et arrivera en 2021.

Apple devrait adopter l’USB 4 dans les futurs Mac, tandis que VESA prévoit que les premiers produits avec DisplayPort Alt Mode 2.0 seront disponibles sur le marché en 2021.