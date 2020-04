La voix allemande de Siri est beaucoup plus naturelle depuis quelques jours, notamment sur le HomePod. Il s’agit d’une mise à jour promise par Apple pour d’autres langues et jusqu’à présent jamais arrivée, sinon pour la langue anglaise.

Siri a une voix distinctive et reconnaissable, mais différente d’un pays à l’autre. En général, le son est toujours très mécanique, à l’exception de Siri en anglais et, depuis quelques jours, de l’allemand. Cette amélioration, promise par Apple en 2017, devait couvrir de nombreuses autres langues, dont le français.

Nous ne savons pas quelles sont les raisons de ce retard. Le fait est que maintenant au moins les utilisateurs allemands peuvent profiter d’un Siri avec une voix beaucoup plus humaine et naturelle.

Craig Federighi a annoncé la mise à jour pour toutes les voix de Siri, à partir de la voix américaine, lors de sa présentation à la WWDC 2017 : « Nous faisons une excellente mise à jour de l’interface principale dans le traitement de Siri, et c’est la voix de Siri . Maintenant, nous utilisons le deep learning pour créer une voix vraiment naturelle et expressive. »

Depuis ce jour, les seules mises à jour sont en anglais et maintenant en allemand. Les utilisateurs en Allemagne affirment que la voix de Siri est plus mélodique, humaine et naturelle.