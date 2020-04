Spotify annonce avoir atteint 130 millions d’abonnés payants au premier trimestre de l’année, en hausse de 31% par rapport à la même période de 2019. Parallèlement, la quarantaine modifie nos habitudes d’écoute.

Le chiffre d’affaires de Spotify a également augmenté de 22% pour atteindre un total de 2 milliards d’euros, dépassant les attentes des analystes. En comparaison, les derniers revenus d’Apple Music remontent à juin de l’année dernière, alors qu’il y avait 60 millions d’abonnés payants. Il est donc difficile de faire une comparaison égale, mais Spotify reste certainement en tête malgré le fait de ne vouloir compter que les abonnés payants.

Spotify compte désormais 286 millions d’utilisateurs actifs par mois et 130 millions d’abonnés.

L’augmentation du nombre d’abonnés pourrait également résulter de la situation qui affecte une grande partie du monde depuis quelques mois, étant donné que les personnes coincées à la maison recherchent constamment des formes de divertissement, y compris la musique en streaming. D’un autre côté, cependant, il est vrai que de nombreux utilisateurs adorent écouter de la musique en déplacement, peut-être en allant travailler ou en faisant du jogging, activités principalement interdites depuis plusieurs semaines maintenant. Selon Spotify, les deux facteurs se sont annulés et le chiffre de 130 millions d’abonnés n’a ni profité ni été affecté par la situation.

Quant aux utilisateurs qui ont annulé des abonnements payants en raison de la crise économique, Spotify estime qu’au moins 80% d’entre eux renouvelleront leur abonnement dès que la situation s’améliorera. Les appareils embarqués et portables ont diminué, mais ceux via la télévision et les consoles de jeux ont augmenté.

Au cours des prochains mois, il pourrait y avoir une baisse des revenus uniquement :

« Malgré l’incertitude mondiale entourant le COVID-19 au premier trimestre, notre entreprise a atteint ou dépassé les attentes pour tous les principaux paramètres. Pour le deuxième trimestre et le reste de l’année, nos perspectives pour la plupart de nos principaux indicateurs de performance sont restées inchangées, à l’exception des revenus, où un ralentissement de la publicité et des variations importantes des taux de change pourraient avoir un impact.

Notre activité reste saine avec plus de 1,8 milliard d’euros de liquidités et nous tablons sur un cash flow libre positif pour l’année en cours. »

Les curiosités ne manquent pas. Spotify a noté que les utilisateurs écoutent la musique différemment pendant la période de quarantaine. Les gens ajoutent des chansons « plus froides » à leurs listes de lecture, c’est-à-dire moins dansantes, plus acoustiques et avec moins « d’énergie ». De plus, la musique instrumentale est préférée à la musique vocale.

Et encore :

« Nos données montrent clairement que les routines du matin ont considérablement changé. Chaque jour ressemble maintenant au week-end. Cette tendance a été observée de manière plus significative dans les podcasts que dans la musique, probablement en raison du fait que les cas d’utilisation des voitures et des navetteurs ont changé de façon assez spectaculaire. Cependant, le temps d’écoute dans des activités telles que la cuisine, les tâches ménagères, le temps passé en famille et la détente à la maison a augmenté de deux chiffres au cours des dernières semaines. La musique a également joué un rôle plus important dans la gestion du stress et de l’anxiété que beaucoup ressentent dans la situation actuelle. Aux États-Unis, deux consommateurs sur cinq ont déclaré écouter de la musique pour gérer leur stress plus que d’habitude. Nous avons également remarqué une augmentation de la consommation de podcasts liés au bien-être et à la méditation. »