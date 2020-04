Dans une nouvelle vidéo, le YouTubeur Brandon Butch réalise un test de batterie du tout nouveau iPhone SE 2020, comparer à d’autres modèles d’iPhone. Et les résultats ne sont pas si évidents

Pour ce test d’autonomie, le nouvel SE est comparé à l’iPhone 11, XR, 8, 7, 6s et à l’ancien iPhone SE.

« L’iPhone SE 2020 a la même batterie que l’iPhone 8, mais pourrait-il durer plus longtemps qu’un iPhone 8 avec une capacité de batterie de 100% ? Les résultats de la durée de vie de la batterie de l’iPhone SE 2020 peuvent être intéressants. »

Brandon a tout à fait raison, car les résultats sont assez surprenants. Les anciens téléphones Apple testés, puis le premier SE, 6s et 7 ont été les premiers à capituler en termes d’autonomie. Brandon gérait simultanément des vidéos, des jeux et les caméras. Même l’iPhone 8 capitule devant le nouvel SE 2020. Ce dernier parvient à durer une heure de plus malgré le fait qu’ils aient tous les deux la même batterie de 1821 mAh.

Évidemment, le nouvel SE ne supporte pas la comparaison avec les batteries des iPhone XR et 11. Ce que révèle ce test, cependant, c’est que l’iPhone SE, en plus d’avoir de meilleures performances que l’iPhone 8 précédent, gagne également en autonomie. Et c’est probablement grâce au nouveau processeur et à une meilleure optimisation logicielle.