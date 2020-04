Apple a ajouté des cartes sur les emplacements pour les tests COVID-19 aux États-Unis à Plans, couvrant les 50 États. Les tendances de la mobilité en France sont également disponibles.

La mise à jour d’Apple Plans fournit toutes les informations sur les emplacements des installations qui effectuent les tests COVID-19, tels que les hôpitaux, les cliniques, les maisons de soins infirmiers, les médecins généralistes et les pharmacies, ainsi que les installations spécifiquement dédiées. De plus, le COVID-19 est désormais une option prioritaire parmi les points d’intérêt de l’application. Les mises à jour de Maps avaient déjà été signalées il y a quelques jours, mais il y a seulement quelques heures, toutes les informations sur les sites de test COVID-19 étaient disponibles aux États-Unis. Nous ne savons pas si et quand ces indications arriveront également en France.

Apple a également mis à jour le portail sur les tendances de la mobilité, en fournissant des données anonymes et agrégées sur les mouvements de personnes également en Italie.

Le site Mobility Trends inclut désormais des améliorations des informations sur chaque pays. Apple a mis ces données à disposition afin d’aider les gouvernements et les autorités sanitaires à mieux comprendre l’impact de la pandémie en cours et potentiellement à fournir des informations sur l’efficacité des mesures prises. Les données proviennent de toutes les informations sur les méthodes de calcul d’itinéraire que les utilisateurs sélectionnent dans l’application Plans. Toutes les données sont absolument anonymes.