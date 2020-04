Depuis des années, on parle de l’éventuelle Apple Car, ou du véhicule électrique produit par Apple dont de nombreux brevets ont vu le jour au fil des ans. Aujourd’hui, un autre est apparu, qui montre comment Apple redessine radicalement certains éléments de l’habitacle par rapport à un véhicule normal.

Un nouveau brevet intitulé “Intégration cosmétique des écrans” suggère qu’il serait possible de changer la façon dont les écrans sont intégrés à l’intérieur d’un véhicule. Généralement utilisés pour les systèmes de navigation et la lecture multimédia, les écrans actuels sont assez évidents dans leur positionnement à l’intérieur d’un véhicule, mais Apple suggère qu’ils peuvent être cachés.

Apple aimerait utiliser une couche de revêtement qui cacherait l’écran de la vue et s’intégrerait parfaitement dans la décoration intérieure du véhicule, peut-être en le recouvrant de cuir, de tissu, de bois, de plastique, de métal, de matériaux composites en fibres ou d’autres substances. Le couvercle pourrait également comprendre un certain nombre d’éléments, tels que des capteurs de force et de contact pour l’ouvrir, et des fermetures électroniques.

Une rétroaction haptique pourrait être intégrée en utilisant des actionneurs connectés au revêtement, tandis que les capteurs tactiles chevaucheraient l’affichage dans la même couche. Il est suggéré que ces éléments puissent tirer parti des propriétés du matériau de revêtement dans le cadre de leur installation, par exemple en utilisant des fils conducteurs pour un revêtement à base de tissu.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple brevète des méthodes de masquage des indicateurs dans le cadre de la conception d’une voiture. De toute évidence, pour le moment, on en sait très peu sur le projet Apple Car d’Apple, qui est toujours sous couvert de mystère.