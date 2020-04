Un bug dans l’application macOS Image Capture consomme inutilement des gigaoctets d’espace de stockage lors du transfert de photos d’un iPhone ou iPad vers un Mac.

Découvert par les développeurs de l’application NeoFinder, le problème se produit lorsque l’outil de capture d’image de macOS convertit les photos HEIF prises par iOS en fichiers JPG standard.

Ce processus se produit lorsque les utilisateurs désélectionnent l’option “Conserver l’original” dans les paramètres de capture d’image, ce qui va convertir les fichiers HEIC en JPG lorsqu’ils sont copiés de l’iPhone ou de l’iPad vers un Mac. Cependant, l’application ajoute inexplicablement 1.5 Mo de données vides dans chaque fichier transféré.

« C’est un gaspillage d’espace colossal », rapporte l’équipe de NeoFinder, « d’autant plus qu’Apple vend toujours de nouveaux Mac avec un SSD interne de 128 Go ridicule et minuscule. Un si petit disque est rapidement rempli de données vides totalement gaspillées. »

Avec seulement 1000 photos, par exemple, ce bug consomme 1,5 Go d’espace du SSD.

Les développeurs de NeoFinder prétendent avoir découvert le bug par accident, alors qu’ils travaillaient sur des fonctions pour améliorer les capacités de métadonnées de NeoFinder à l’aide d’un éditeur hexadécimal.

Le problème a également été répliqué à partir d’autres sources dans macOS 10.14.6 et versions ultérieures à l’aide d’un simple éditeur hexadécimal en ligne. Il convient de noter que le bug ne se produit que lors du transfert de photos à partir d’appareils Apple, pas lors de l’importation de photos à partir d’appareils photo numériques.

L’équipe NeoFinder affirme avoir déjà informé Apple de ce bug macOS.