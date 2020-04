Apple a breveté des batteries flexibles spéciales qui pourraient être utilisées à l’avenir sur un iPhone avec écran pliable.

Dans le brevet, Apple énumère un certain nombre de solutions pour rendre les batteries suffisamment flexibles pour être utilisées avec des écrans pliables sur iPhone ou iPad. Cela permettrait également d’économiser de l’espace à l’intérieur des appareils classiques que les iPhone actuels.

Le problème le plus évident pour un téléphone ou une tablette pliable est l’écran. Nous savons déjà qu’Apple a breveté plusieurs solutions pour les écrans à charnières. Seulement, l’expérience négative d’autres fabricants tels que Samsung a clairement montré que d’autres technologies doivent être développées pour garantir la fonctionnalité et la fiabilité.

« Les batteries prennent souvent beaucoup de place dans un appareil électronique portable », explique Apple dans le brevet. « Comme les appareils ont de plus en plus faim énergie, il faut consacrer plus d’espace aux batteries domestiques ». Et encore une fois : « En plus de prendre de la place, les batteries sont souvent aussi assez rigides, ce qui rend leur positionnement dans des parties d’un appareil conçu pour se replier trop complexe. »

Les diverses propositions d’Apple se concentrent sur le travail avec les cellules de batterie et les différents connecteurs, séparant les cellules de batterie flexibles dans certaines sections de la même.

Par exemple, les cellules flexibles de la batterie peuvent être enroulées en cylindres puis réparties sur un substrat flexible. Selon l’intervalle entre les cylindres et leur diamètre, la bobine peut être fléchie sur au moins un axe.

Une grande partie du brevet décrit les différentes méthodes de montage ou d’empilement des cellules de batterie et pour atténuer les contraintes que cette solution entraînerait sur le matériau de la batterie.

Plus précisément, ce brevet concerne le « fonctionnement d’une batterie flexible intégrée dans un écran flexible ».

« La batterie flexible peut être répartie sur les quatre côtés d’un écran flexible. Par exemple, le BMU de l’unité de gestion de batterie et la carte mère principale pourraient tous deux être emballés à l’intérieur d’un boîtier conçu pour se rétracter avec un mécanisme de rétraction qui provoque l’enroulement d’un affichage flexible autour d’un élément cylindrique. »

Avec ce brevet, Apple confirme son vif intérêt pour les solutions flexibles pour smartphones et tablettes. Alors peut-être verrons-nous un jour un iPhone pliable… Mais ne l’attendez pas avant plusieurs années.